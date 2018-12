VIDEO | I Re Magi usano Google Maps, la Madonna pubblica 'stories' su Instagram: lo spot del presepe 2.0

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I Re Magi raggiungono la grotta dove riposa Gesù Bambino con il navigatore di Google Maps, mentre la Madonna si prende qualche minuto per pubblicare un video su Instagram per i suoi follower. Se la natività fosse traslata nell'epoca degli smartphone sempre connessi, probabilmente sarebbe come l'ha rappresentata in uno spot l'agenzia di comunicazione altamurana Granvarietà.

Tra soldati che si danno appuntamento via Whatsapp e fornai che usano i tutorial di Youtube per impastare, gli sketch comici sono interpretati dai figuranti del vero presepe vivente organizzato dalla Fortis Murgia nel comune altamurano, che quest'anno vede come filo conduttore il pane e si potrà visitare fino al 6 gennaio. Tutti i dettagli dell'evento si possono trovare qui.