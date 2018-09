Smontava veicoli e ne stoccava i pezzi senza autorizzazione, sigilli a una rimessa ad Altamura

La ditta di Altamura figurava come abilitata al soccorso stradale e al deposito giudiziario dei mezzi, ma in realtà gestiva i rifiuti derivati dallo smontaggio e dalla demolizione dei veicoli fuori uso. Una seconda attività per cui il proprietario non aveva i titoli abilitativi, scoperta dai carabinieri del Reparto Parco nazionale dell’Alta Murgia di Altamura.

A insospettire i militari è stata la presenza di numerose parti d’auto smontate e ordinatamente accatastate pronte alla vendita come pure di componenti meccaniche, elettriche e di accessori degli autoveicoli, nonché di una piccola officina con attrezzi idonei alle operazioni di smontaggio. Il successivo controllo ha permesso di capire che non erano stati rilasciati i permessi previsti dalla normativa sui rifiuti.

È finita così sotto sequestro un'area di circa 2mila metri quadrati e il proprietario è stato denunciato.