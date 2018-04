Vendevano 'lenticchie di Altamura Igp', ma non possedevano le certificazioni: denunciati due imprenditori agricoli

Commerciavano un prodotto che definivano 'Lenticchia di Altamura', ma non erano iscritti al consorzio “Lenticchia di Altamura IGP” e non possedevano le certificazioni a norma di legge. Sono stati così denunciati per frode nell’esercizio del commercio di prodotti alimentari due imprenditori, proprietari di aziende agricole altamurane.

I Carabinieri del nucleo Forestale, diretti dal capitano Giuliano Palomba, avevano attenzionato i prodotti delle due aziende, poiché non erano state certificate dall'istituito “Consorzio di tutela e valorizzazione” riconosciuto dal Mipaaf. Sull'etichetta era infatti riportata la denominazione 'Lenticchia di Altamura', ma non era in linea con le linee guida imposte dall'Unione Europea per la commercializzazione di prodotto Igp.

"L’uso di una denominazione similare a quella registrata dal marchio IGP - spiegano i militari - consente di sfruttare, ai fini commerciali, la reputazione della denominazione ingannando di fatto il consumatore e danneggiando il consorzio.