Formaggi e salumi conservati male e senza etichette: pioggia di multe tra gli stand di 'Federicus'

Salumi e formaggi senza la documentazione di tracciabilità e regolare etichettatura, venduti negli stand predisposti dal 28 aprile al 1 maggio durante l'evento 'Federicus' ad Altamura. Pioggia di multe per i produttori durante i controlli Carabinieri forestali “Parco Alta Murgia” di Altamura, che hanno effettuato più di 20 ispezioni durante la rievocazione storica, allo scopo di reprimere l’illegalità in materia di sicurezza agroalimentare.

Sono stati così sequestrati oltre 100 chilogrammi di prodotti alimentari, visto che in alcuni casi salumi e formaggi venivano venduti nonostante non fossero ben conservati, violando così le norme igieniche in materia di salute pubblica. Non sono mancate poi irregolarità anche sui titoli di vendita degli espositori, che in diversi casi non avevano prove della registrazione dell'attività. I militari hanno perciò elevato multe per una somma superiore ai 10mila euro.